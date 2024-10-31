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Диверсант РФ у Німеччині, Литва помириться з Китаєм, порушення на виборах у Грузії: новини дня

Дайджест
Новини — Четвер, 31 жовтня 2024, 21:16 — Антон Філіппов

Обвинувачення проти диверсанта РФ у Німеччині, Молдова продовжує викривати російських агентів напередодні другого туру виборів, а у Берліні розшукують невідомого, який залишив на вокзалі сумку з вибухівкою.

Опозиція Грузії анонсувала другий протест, а Саакашвілі закликав президентку помилувати його. Орбан образився на реакцію шведського колеги, який припустив, що прем’єр Угорщини говорить від імені Росії.

Офіційно в угорському уряді це, звісно, не визнають, але поки принаймні намагаються вчити російську мову. Наприклад, міністр закордонних справ Угорщини сьогодні почав виступ у Мінську російською мовою. Як відомо, він регулярно відвідує Москву, Санкт-Петербург і Мінськ.

Про все важливе і цікаве за четвер, 31 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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"Нульова" реакція Заходу

Президент Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля Владімір Путін наразі випробовує реакцію світу на північнокорейських військових у Курській області, й зараз, на думку українського лідера, вона нульова.

"Це нічого, це нуль", – підсумував український президент. 

Крім того, в четвер вранці за місцевим часом Північна Корея випустила балістичну ракету в бік Японії.

Запуск відбувся за кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї та Сполучених Штатів засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії.

Європейський Союз "рішуче засудив" Північну Корею через цей запуск.

"ЄС координує свої дії з міжнародними партнерами, зокрема з Республікою Корея та Японією, з цього питання", – повідомив топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

А глава Пентагону Ллойд Остін переконаний, що навіть залучення північнокорейських військ не допоможе кремлівському правителю Владіміру Путіну у розв’язаній ним війні проти України.

"Путін не здобуде перемогу в Україні навіть за допомогою Північної Кореї, але ці події, що викликають глибоке занепокоєння, лише підкреслюють важливість нашого союзу з Республікою Корея та іншими союзниками і партнерами, прихильними до спільної безпеки і процвітання", – наголосив він.

У США кажуть про 8000 військових Північної Кореї в Курській області і анонсували нову військову допомогу Україні "в найближчі дні".

Протидія диверсантам РФ

Федеральна прокуратура Німеччини оголосила обвинувальний акт 40-річному німецько-російському громадянину Дітеру С., який, як стверджується, планував диверсії на об’єктах німецької військової інфраструктури.

Затриманого у квітні 2024 року звинувачують у "членстві в іноземній терористичній організації" та "підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі".

Згідно з обвинувальним висновком, чоловік був членом терористичного угруповання "Донецька народна республіка" у грудні 2014 – вересні 2016 року, коли воював проти України.

Пізніше Дітер С. сконтактував з людиною, яка була пов'язана з російською спецслужбою, та принаймні з жовтня 2023 року обговорював можливі диверсійні дії в Німеччині.

У Фінляндії російському неонацисту з угруповання "Русіч" Яну Петровському також висунули звинувачення в п'яти воєнних злочинах, скоєних на території України.

Росіянина звинувачують у тому, що він брав участь у діях, які порушують правила ведення війни. 

А у Молдові правоохоронці затримали п’ятьох жителів Придністровського регіону, які, як стверджується, планували підпалити вхідні двері Центральної виборчої комісії та кілька автомобілів на стоянці поліції.

Підозрювані – віком від 18 до 42 років з міст Слободзея та Тирасполь, що в Придністровському регіоні. Вони розповіли на допиті, що їх завербував чоловік на ім'я Владімір з Москви, який пообіцяв 5 тисяч доларів за підпали автомобілів та приміщень.

У Молдові раніше заявили, що Росія скерувала мільйони доларів на операції впливу в країні, зокрема втручання у вибори президента та референдум про вступ до Європейського Союзу. 

До речі, Конституційний суд Молдови сьогодні визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію, де з мінімальною перевагою перемогли прихильники вступу до ЄС.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Молдові призначено на 3 листопада. Громадянам країни доведеться обирати між чинною проєвропейською президенткою Маєю Санду і Александром Стояногло. 

Колишній очільник Міністерства закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Александр Стояногло, у разі перемоги, не буде проукраїнським, тому завдання України – нав’язувати йому умови та межі дій.

Інші інциденти у Європі і вплив РФ

Фінляндія фіксує глушіння супутникової навігації в Балтійському морі, а у Берліні розшукують невідомого, який залишив на вокзалі сумку з вибухівкою.

У Ризі після тривалих суперечок демонтували пам’ятник полководцю Російської імперії, а у Литві затримали 13 автівок, які намагались вивезти до Росії та Білорусі.

Під санкції США потрапили двоє юристів зі Швейцарії – за допомогу РФ з обходом обмежень. Крім того, сама Швейцарія приєдналась до останніх санкцій ЄС проти Білорусі з кількома винятками.

Опозиція Грузії анонсувала другий протест

Центральна виборча комісія Грузії заявила про перемогу "Грузинської мрії" після перерахунку голосів.

За підсумками парламентських виборів у Грузії, де офіційно перемогу здобула партія влади "Грузинська мрія", міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.

У звіті спостережної місії БДІПЛ/ОБСЄ наголосили, що деякі кроки, які керівна партія зробила перед виборами, дали їй перевагу.

Спостерігачі ОБСЄ відзначили тиск на громадян, а також випадки можливого порушення таємниці голосування.

Міністерство закордонних справ України заявило, що підтримує висновки міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії, яка зафіксувала численні порушення. 

МЗС зазначило, що підкуп, залякування, примус і тиск на виборців, відсутність прозорості голосування, обмеження доступу опозиційних партій до мас-медіа – це лише неповний перелік порушень, якими запам’ятаються ці вибори.

"Не дивно, що їх результати високо оцінили та привітали в Росії, адже такі методи впливу на результати волевиявлення притаманні саме російському режиму. Водночас вони несумісні зі шляхом до ЄС і НАТО, який декларує грузинська влада", – акцентувало відомство.

У Грузії прокуратура, Міністерство внутрішніх справ і Спеціальна слідча служба розпочали розслідування фактів ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів, у 47 кримінальних справах.

Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Грузинські опозиційні партії оголосили про проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів у понеділок, 4 листопада.

Грузинський експрезидент Міхеїл Саакашвілі на тлі загострення політичної кризи після парламентських виборів в Грузії закликав чинну президентку Саломе Зурабішвілі помилувати його

Докладно про ситуацію в Грузії в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.

"Орбан говорить від імені РФ"

Канада та Швеція, на відміну від інших країн Заходу, вже приступили до реальних кроків щодо Грузії.  І якщо в МЗС Канади заявили, що країна має намір "провести переоцінку своїх відносин із грузинським керівництвом", то Швеція пішла далі, заявивши, що припиняє співпрацю з Грузією на рівні державних органів.

Крім того, очільник уряду Швеції Ульф Крістерссон покритикував прем’єра Угорщини Віктора Орбана за його слова, що вибори у Грузії буцімто були "вільними і демократичними".

"Орбан не говорить від імені європейських держав чи Швеції – скоріш від імені Росії, але не всіх нас", – заявив він.

У відповідь угорський прем’єр заявив, що шведський прем’єр "отримав вказівки з Вашингтона".

"Шведський прем’єр звинувачує мене в тому, що я представляю інтереси Росії в Грузії. Очевидно, він отримав відповідні вказівки з Вашингтона. Як сумно", – зазначив Орбан.

У той же час підлеглий угорського прем’єра, міністр закордонних справ Петер Сійярто, взяв участь у Мінській конференції з питань євразійської безпеки в Білорусі. Він почав виступ російською мовою.

Також сьогодні Сійярто заявив, що президентка Єврокомісії "втягла Європу у програшну війну".

А ще стало відомо, що Київ і Будапешт працюють над підготовкою "двостороннього документа", який торкнеться у тому числі безпекових питань і вступу України в НАТО.

Виборча кампанія в США

Хто-хто, а угорський прем’єр, який звинуватив шведського колегу в отриманні вказівок з Вашингтону, судячи з усього, сам дійсно готується отримувати звідти вказівки. 

Віктор Орбан провів телефонну розмову з кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом і побажав йому удачі в день голосування наступного вівторка

"Залишилося лише п'ять днів. Схрестив пальці", – написав угорський прем'єр у X (Twitter). 

Як відомо, Орбан неодноразово висловлював свої симпатії Трампу у президентській гонці у США.

До речі, суд у США відмовився блокувати "лотерею" власника X (Twitter) Ілона Маска на $1 млн у ключових для кандидатів в президенти штатах. 

Нагадаємо, Маск активно агітує за Дональда Трампа. 

Щоб здобути прихильність виборців і покритикувати слова опонентів, республіканець навіть перевтілився у сміттяра.

Різне щодо України і українців

Литва передала Україні пакет допомоги з генераторами та боєприпасами.

Швейцарія депортувала трьох українців вперше з початку повномасштабної війни.

На війні в Україні загинув доброволець зі Швеції. Ім’я загиблого не називають, його лише описують як досвідченого солдата, який брав участь у бойових діях протягом тривалого часу.

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