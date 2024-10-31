Байдени востаннє провели Гелловін у Білому домі: роздавали цукерки та книги

Президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден, вітали костюмованих гостей у Білому домі й традиційно дарували солодощі, а також книжки з нагоди свята Гелловін.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Newsweek.

Як відомо, у січні пара покине президентську резиденцію, тож святкує Гелловін тут востаннє, оскільки Байден відмовився від участі у президентських перегонах.

Своїх дітей привели по цукерки і держсекретар США Ентоні Блінкен та речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

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Обравши костюм панди, перша леді привітала нещодавнє повернення звірів до вашингтонського зоопарку, пояснили у Білому домі.

Фото: AFP

US President Joe Biden handed out candy to trick-or-treaters at a White House Halloween celebration alongside first lady Jill Biden, who dressed up as a panda for the occasion pic.twitter.com/qerCcmLNKW – Reuters Asia (@ReutersAsia) October 31, 2024

Байден, за інформацією агенції, роздавав цукерки близько години. У Білому домі розраховували прийняти того дня близько 8 тисяч осіб, у тому числі дітей військовослужбовців.

Великий помаранчевий місяць і табличка з написом "Читайте в Білому домі" прикрашали південну частину президентської резиденції. Величезні декорації з гарбузів обрамляли двері.

Президент жартував і фотографувався з дітьми, а також вдавав, ніби кусає немовлят у костюмах. Фото таких моментів поширили низка ЗМІ у США та за кордоном, а відповідне відео стало вірусним у соцмережах.

Biden, 81, bites baby dressed as chicken during WH Halloween event https://t.co/Rm6JYxJsMc pic.twitter.com/QzihuOPXQG – New York Post (@nypost) October 31, 2024

President Trump is mingling with garbage men at his rally in Wisconsin.



Meanwhile, Joe Biden is literally BITING BABIES at the White House Halloween Party.



WTF IS THIS TIMELINE? pic.twitter.com/wYIzsDjxDt – Nick Sortor (@nicksortor) October 31, 2024

Зазначимо, до дня виборів у США – 5 листопада – залишається менше тижня. Опитування засвідчили, що понад 80% американців готові прийняти їхній результат незалежно від того, хто з кандидатів переможе.

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