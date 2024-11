Байдени востаннє провели Гелловін у Білому домі: роздавали цукерки та книги

Президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден, вітали костюмованих гостей у Білому домі й традиційно дарували солодощі, а також книжки з нагоди свята Гелловін.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Newsweek.

Як відомо, у січні пара покине президентську резиденцію, тож святкує Гелловін тут востаннє, оскільки Байден відмовився від участі у президентських перегонах.

Своїх дітей привели по цукерки і держсекретар США Ентоні Блінкен та речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Обравши костюм панди, перша леді привітала нещодавнє повернення звірів до вашингтонського зоопарку, пояснили у Білому домі.

US President Joe Biden handed out candy to trick-or-treaters at a White House Halloween celebration alongside first lady Jill Biden, who dressed up as a panda for the occasion pic.twitter.com/qerCcmLNKW

Байден, за інформацією агенції, роздавав цукерки близько години. У Білому домі розраховували прийняти того дня близько 8 тисяч осіб, у тому числі дітей військовослужбовців.

Великий помаранчевий місяць і табличка з написом "Читайте в Білому домі" прикрашали південну частину президентської резиденції. Величезні декорації з гарбузів обрамляли двері.

Президент жартував і фотографувався з дітьми, а також вдавав, ніби кусає немовлят у костюмах. Фото таких моментів поширили низка ЗМІ у США та за кордоном, а відповідне відео стало вірусним у соцмережах.

