Байдени востаннє провели Гелловін у Білому домі: роздавали цукерки та книги
Новини — Четвер, 31 жовтня 2024, 19:25 —
Президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден, вітали костюмованих гостей у Білому домі й традиційно дарували солодощі, а також книжки з нагоди свята Гелловін.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Newsweek.
Як відомо, у січні пара покине президентську резиденцію, тож святкує Гелловін тут востаннє, оскільки Байден відмовився від участі у президентських перегонах.
Своїх дітей привели по цукерки і держсекретар США Ентоні Блінкен та речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
Обравши костюм панди, перша леді привітала нещодавнє повернення звірів до вашингтонського зоопарку, пояснили у Білому домі.
US President Joe Biden handed out candy to trick-or-treaters at a White House Halloween celebration alongside first lady Jill Biden, who dressed up as a panda for the occasion pic.twitter.com/qerCcmLNKW– Reuters Asia (@ReutersAsia) October 31, 2024
Байден, за інформацією агенції, роздавав цукерки близько години. У Білому домі розраховували прийняти того дня близько 8 тисяч осіб, у тому числі дітей військовослужбовців.
Великий помаранчевий місяць і табличка з написом "Читайте в Білому домі" прикрашали південну частину президентської резиденції. Величезні декорації з гарбузів обрамляли двері.
Президент жартував і фотографувався з дітьми, а також вдавав, ніби кусає немовлят у костюмах. Фото таких моментів поширили низка ЗМІ у США та за кордоном, а відповідне відео стало вірусним у соцмережах.
Biden, 81, bites baby dressed as chicken during WH Halloween event https://t.co/Rm6JYxJsMc pic.twitter.com/QzihuOPXQG– New York Post (@nypost) October 31, 2024
President Trump is mingling with garbage men at his rally in Wisconsin.– Nick Sortor (@nicksortor) October 31, 2024
Meanwhile, Joe Biden is literally BITING BABIES at the White House Halloween Party.
WTF IS THIS TIMELINE? pic.twitter.com/wYIzsDjxDt
Зазначимо, до дня виборів у США – 5 листопада – залишається менше тижня. Опитування засвідчили, що понад 80% американців готові прийняти їхній результат незалежно від того, хто з кандидатів переможе.
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