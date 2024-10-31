Орбан і лідер ультраправих Австрії домовились спільно протистояти Брюсселю

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль у четвер, 31 жовтня, підписали спільну Віденську декларацію з закликом спільно протистояти централізації влади в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily News Hungary.

У спільній декларації Орбан і Кікль заявили, що реформування Європи та ЄС передбачає не "примусову централізацію та ускладнення інституцій", а "повернення влади людям та депутатам, обраним країнами-членами".

Серед найбільших загроз ЄС і європейській культурі вони називають "масштабну нелегальну міграцію та організоване зловживання правом на притулок".

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"Це призводить не лише до конфліктів між різними культурами, але й до занепаду місцевих культур, тим самим загрожуючи характеру самої Європи", – вважають Орбан і Кікль.

Віденська декларація також поспішила запевнити, що не існує інших статей, окрім чоловіків і жінок, і виступає "проти того, щоб наші діти втрачали свою ідентичність вже в юному віці через ліву сенсибілізацію".

Також документ закликає до припинення усіх воєн у світі й пропонує перетворити ЄС на майданчик для мирних переговорів.

Разом із експрем’єром Чехії Андреєм Бабішем Орбан та лідер австрійських ультраправих у червні утворили нову групу в Європейському парламенті "Патріоти за Європу".

Зараз вона є третьою найбільшою групою та налічує 13 партій та 84 депутатів, зокрема французьке "Національне об’єднання". Більшість членів "Патріотів за Європу" скептично ставляться до підтримки України.