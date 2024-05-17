Сійярто каже, що ветував у Раді Європи резолюцію на підтримку "формули миру" Зеленського

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що наклав у Комітеті міністрів Ради Європи вето на резолюцію, яка визнавала лише один мирний план для України – "формулу миру" президента Володимира Зеленського.

Про це Сійярто написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Угорський міністр нарікає на відсутність Росії в Раді Європи, зазначаючи, що РЄ могла б стати "чудовою платформою для розбудови миру, але після виключення росіян ця можливість була втрачена".

"Замість передачі зброї та фантазій про ядерну війну нам потрібні реальні мирні переговори. А справжні мирні переговори можуть відбутися лише тоді, коли за столом переговорів будуть усі воюючі сторони", – заявив Сійярто.

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Він розповів, що РЄ мала намір прийняти сьогодні резолюцію, в якій вона хотіла визнати, що розглядати і підтримувати слід тільки мирний план президента Зеленського.

"Для нас це неприйнятно. Інші також розробили мирні плани, які не гірші за мирний план президента України.

Я просив, щоб інші мирні плани були включені в резолюцію Ради Європи. Це було відхилено більшістю. Тому я наклав вето, і це не стало рішенням Ради", – пояснив Сійярто.

Нагадаємо, 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку відбудеться Глобальний саміт миру. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.

Росію на саміт миру не запрошували – такою є позиція України. Росія й сама заявляла про небажання брати участь – але у Швейцарії дуже хотіли б запустити процес, який би залучав Росію.

Свою участь у саміті в Швейцарії підтвердили пів сотні країн і організацій.