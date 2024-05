У ЄС "пильно стежать" за новинами довкола аварійної посадки гелікоптера з президентом Ірану

Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що європосадовці "пильно стежать" за новинами про "аварійну посадку" гелікоптера з двома топпосадовцями Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він розмістив у своєму X (Twitter).

Мішель зазначив, що стежить за новинами довкола аварійної посадки гелікоптера, на борту якого були президент і міністр закордонних справ Ірану, доля яких поки невідома.

"Разом з країнами-членами ЄС і партнерами ми пильно стежимо за ситуацією", – написав Шарль Мішель.

Реклама:

Following closely reports that the helicopter carrying the Iranian President and the foreign minister has been forced to land unexpectedly and their condition not yet clear.



Together with EU member states and partners, we are monitoring the situation closely.