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У ЄС "пильно стежать" за новинами довкола аварійної посадки гелікоптера з президентом Ірану

Новини — Неділя, 19 травня 2024, 19:46 — Марія Ємець

Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що європосадовці "пильно стежать" за новинами про "аварійну посадку" гелікоптера з двома топпосадовцями Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він розмістив у своєму X (Twitter).

Мішель зазначив, що стежить за новинами довкола аварійної посадки гелікоптера, на борту якого були президент і міністр закордонних справ Ірану, доля яких поки невідома.

"Разом з країнами-членами ЄС і партнерами ми пильно стежимо за ситуацією", – написав Шарль Мішель. 

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Зовнішньодипломатична служба Євросоюзу поки не публікувала коментарів.

Нагадаємо, вдень 19 травня в іранських агентствах з’явилися повідомлення про те, що гелікоптер з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі та очільником МЗС зазнав "жорсткої посадки" біля кордону з Азербайджаном, приблизно за 600 км від Тегерана. 

Рятувальні команди ще не дісталися на місце через складні погодні умови, зв’язку у тому районі немає. 

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