В ЕС "пристально следят" за новостями вокруг аварийной посадки вертолета с президентом Ирана

Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что еврочиновники "пристально следят" за новостями об "аварийной посадке" вертолета с двумя топ-чиновниками Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он разместил в своем X (Twitter).

Мишель отметил, что следит за новостями вокруг аварийной посадки вертолета, на борту которого были президент и министр иностранных дел Ирана, судьба которых пока неизвестна.

Following closely reports that the helicopter carrying the Iranian President and the foreign minister has been forced to land unexpectedly and their condition not yet clear.



Together with EU member states and partners, we are monitoring the situation closely.

