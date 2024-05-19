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В ЕС "пристально следят" за новостями вокруг аварийной посадки вертолета с президентом Ирана

Новости — Воскресенье, 19 мая 2024, 19:46 — Мария Емец

Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что еврочиновники "пристально следят" за новостями об "аварийной посадке" вертолета с двумя топ-чиновниками Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он разместил в своем X (Twitter).

Мишель отметил, что следит за новостями вокруг аварийной посадки вертолета, на борту которого были президент и министр иностранных дел Ирана, судьба которых пока неизвестна.

"Вместе со странами-членами ЕС и партнерами мы пристально следим за ситуацией", – написал Шарль Мишель.

Внешнедипломатическая служба Евросоюза пока не публиковала комментариев.

Напомним, днем 19 мая в иранских агентствах появились сообщения о том, что вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси и главой МИД совершил "жесткую посадку" у границы с Азербайджаном, примерно в 600 км от Тегерана.

Спасательные команды еще не добрались на место из-за сложных погодных условий, связи в том районе нет.

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