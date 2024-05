Спікер Джонсон підтримує дозвіл Україні бити американською зброєю по Росії

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що Штати мають дозволити Україні вести війну "так, як вона вважає за потрібне", коментуючи прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці "Голосу Америки" Катерині Лісуновій, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи повинні США зняти заборону на застосування своєї зброї для ударів по російських цілях у РФ, Джонсон сказав: "Гадаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне".

"Їм (українцям. – Ред.) потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь. І, гадаю, те, що ми намагаємось займатись мікроменеджментом цих зусиль, не є правильним для нас", – додав спікер нижньої палати Конгресу.

⚡️Asked @SpeakerJohnson about using US weapons on the RU territory?

⁰SPEAKER: I think, they need to allow Ukraine to prosecute the war the way they see fits. They need to be able to fight back. And I think us trying to micromanage the effort there it’s not a good policy for us. pic.twitter.com/71iLMTa9p8