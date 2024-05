Спикер Джонсон поддерживает разрешение Украине бить американским оружием по России

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что Штаты должны позволить Украине вести войну "так, как она считает нужным", комментируя просьбу Киева разрешить удары американским оружием по территории России.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту "Голоса Америки" Екатерине Лисуновой, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, должны ли США снять запрет на применение своего оружия для ударов по российским целям в РФ, Джонсон сказал: "Думаю, мы должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным".

"Им (украинцам. – Ред.) нужно иметь способность наносить ответный удар. И, думаю, то, что мы пытаемся заниматься микроменеджментом этих усилий, не является правильным для нас", – добавил спикер нижней палаты Конгресса.

