Торік міграція до Британії впала до 685 000 з рекордного рівня роком раніше

Щорічна чиста міграція до Сполученого Королівства впала до 685 000 минулого року з рекордних 764 000 у 2022 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

В Управлінні національної статистики (ONS) заявили, що ще занадто рано говорити про те, чи є це падіння початком нової тенденції до зниження.

Через вісім років після того, як Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу, щоб "повернути контроль" над своїми кордонами, міграція залишається гострою політичною проблемою, і вона займатиме чільне місце у передвиборчих дебатах.

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Чиста міграція до Британії у 2015 році, за рік до референдуму щодо Brexit, становила 329 000 осіб.

Більшість з тих, хто прибув у 2023 році, приїжджали на роботу, яка замінила навчання як основну причину довгострокової міграції, повідомляє ONS.

Прем’єр Ріші Сунак, який здивував націю в середу, оголосивши дострокові вибори, відстає від опозиційних лейбористів в опитуваннях. Він неодноразово обіцяв скоротити кількість мігрантів, які прибувають до Британії як легальними, так і нелегальними шляхами.

Нагадаємо, у квітні парламент Британії ухвалив скоригований закон щодо депортації шукачів притулку до Руанди, що має на меті знизити мотивацію мігрантів з ризиком для життя намагатись потрапити у Британію на невеликих човнах через Ла-Манш.