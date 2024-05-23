В прошлом году миграция в Британию упала до 685 тысяч с рекордного уровня годом ранее

Ежегодная чистая миграция в Великобританию упала до 685 тысяч в прошлом году с рекордных 764 тысяч в 2022 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В Управлении национальной статистики (ONS) заявили, что еще слишком рано говорить о том, является ли это падение началом новой тенденции к снижению.

Через восемь лет после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза, чтобы "вернуть контроль" над своими границами, миграция остается острой политической проблемой, и она будет занимать главное место в предвыборных дебатах.

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Чистая миграция в Британию в 2015 году, за год до референдума по Brexit, составила 329 тысяч человек.

Большинство из тех, кто прибыл в 2023 году, приезжали на работу, которая заменила обучение как основную причину долгосрочной миграции, сообщает ONS.

Премьер Риши Сунак, который удивил нацию в среду, объявив досрочные выборы, отстает от оппозиционных лейбористов в опросах. Он неоднократно обещал сократить количество мигрантов, прибывающих в Британию как легальными, так и нелегальными путями.

Напомним, в апреле парламент Британии принял скорректированный закон о депортации искателей убежища в Руанду, что имеет целью снизить мотивацию мигрантов с риском для жизни пытаться попасть в Британию на небольших лодках через Ла-Манш.