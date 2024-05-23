Зеленський повідомив про участь новообраної президентки Північної Македонії в Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраною президенткою Північної Македонії Горданою Силяновською Давковою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє X (Twitter).

За словами українського лідера, він привітав її з обранням на посаду та подякував за підтвердження участі в Саміті миру.

I spoke with Gordana Siljanovska-Davkova @gogamkd to congratulate her on her election and wish her a successful tenure. I appreciate her confirming her attendance at the Peace Summit. We also discussed our 🇺🇦🇲🇰 bilateral cooperation. I am looking forward to welcoming President… pic.twitter.com/HiCCRDxGKJ Реклама: May 23, 2024

"Також обговорили нашу двосторонню співпрацю. Буду радий бачити пані президентку в Україні для подальшого зміцнення відносин між нашими державами", – зазначив Зеленський.

Своєю чергою президентка Північної Македонії зазначила, що під час розмови обговорювалась можливість її офіційного візиту до Києва.

"Двостороння співпраця між Північною Македонією та Україною триватиме. Ми погодилися, що вступ до ЄС є спільною метою", – додала вона.

Як повідомлялось, на парламентських виборах у Північній Македонії, що відбулись 8 травня, впевнено перемогла права опозиція, насамперед представлена партією ВМРО-ДПМНЄ. Підтримувана політсилою кандидатка Гордана Силяновська Давкова також була обрана президенткою країни.

Існують побоювання, що прихід до влади більш правих партій може загальмувати переговори Північної Македонії про вступ до ЄС і ускладнити відносини із сусідніми Грецією та Болгарією.

Читайте детальніше про результати виборів у Північній Македонії і те, як на них вплинули помилки Євросоюзу.