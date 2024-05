Зеленський повідомив про участь новообраної президентки Північної Македонії в Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраною президенткою Північної Македонії Горданою Силяновською Давковою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє X (Twitter).

За словами українського лідера, він привітав її з обранням на посаду та подякував за підтвердження участі в Саміті миру.

I spoke with Gordana Siljanovska-Davkova @gogamkd to congratulate her on her election and wish her a successful tenure. I appreciate her confirming her attendance at the Peace Summit. We also discussed our 🇺🇦🇲🇰 bilateral cooperation. I am looking forward to welcoming President… pic.twitter.com/HiCCRDxGKJ

