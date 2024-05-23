Укр Рус Eng

Зеленский сообщил об участии новоизбранного президента Северной Македонии в Саммите мира

Новости — Четверг, 23 мая 2024, 17:07 — Андрей Синявский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Северной Македонии Горданой Силяновской Давковой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает X (Twitter).

По словам украинского лидера, он поздравил ее с избранием на должность и поблагодарил за подтверждение участия в Саммите мира.

"Также обсудили наше двустороннее сотрудничество. Буду рад видеть госпожу президента в Украине для дальнейшего укрепления отношений между нашими государствами", – отметил Зеленский.

В свою очередь президент Северной Македонии отметила, что во время разговора обсуждалась возможность ее официального визита в Киев.

"Двустороннее сотрудничество между Северной Македонией и Украиной будет продолжаться. Мы согласились, что вступление в ЕС является общей целью", – добавила она.

Как сообщалось, на парламентских выборах в Северной Македонии, которые состоялись 8 мая, уверенно победила правая оппозиция, прежде всего представленная партией ВМРО-ДПМНЕ. Поддерживаемая политсилой кандидат Гордана Силяновская Давкова также была избрана президентом страны.

Существуют опасения, что приход к власти более правых партий может затормозить переговоры Северной Македонии о вступлении в ЕС и осложнить отношения с соседними Грецией и Болгарией.

Читайте подробнее о результатах выборов в Северной Македонии и о том, как на них повлияли ошибки Евросоюза.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Северная Македония
Реклама: