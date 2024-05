Зеленский сообщил об участии новоизбранного президента Северной Македонии в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Северной Македонии Горданой Силяновской Давковой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает X (Twitter).

По словам украинского лидера, он поздравил ее с избранием на должность и поблагодарил за подтверждение участия в Саммите мира.

I spoke with Gordana Siljanovska-Davkova @gogamkd to congratulate her on her election and wish her a successful tenure. I appreciate her confirming her attendance at the Peace Summit. We also discussed our 🇺🇦🇲🇰 bilateral cooperation. I am looking forward to welcoming President… pic.twitter.com/HiCCRDxGKJ

Реклама: