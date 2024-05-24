Понад 200 співробітників ЄС підписали лист, в якому висловили стурбованість кризою в Газі

Понад 200 співробітників інституцій та агентств ЄС підписали лист, в якому висловили "зростаюче занепокоєння" реакцією Євросоюзу на гуманітарну кризу в Газі, стверджуючи, що вона суперечить його основним цінностям та меті сприяння миру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Лист, підписаний 211 особами в їх особистій якості як громадян і адресований трьом вищим посадовим особам ЄС, починається із засудження нападів 7 жовтня "найрішучішим чином".

Посилаючись на січневе рішення Міжнародного суду ООН, який вказав на реальну загрозу для палестинців відповідно до Конвенції про геноцид, автори листа попереджають, що "триваюча апатія ЄС до тяжкого становища палестинців" може призвести до нормалізації світового порядку, в якому державна безпека, територіальна цілісність і політична незалежність визначатиметься не системою, заснованою на правилах, а самим застосуванням сили.

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"Саме для того, щоб запобігти такому похмурому світовому порядку, наші діди і прадіди, свідки жахів Другої світової війни, створили Європу. Стояти осторонь перед обличчям такої ерозії міжнародного верховенства права означало б провалити європейський проєкт, як вони його бачили. Це не може статися від нашого імені", – йдеться у листі.

За словами Зенона Бенетті, одного з організаторів, лист, який ексклюзивно отримав Guardian, був написаний невеликою групою співробітників.

Організатори сподівалися зібрати 100 підписів – ця цифра була швидко перевершена, коли звістка про лист поширилася. Версія листа, оприлюднена в п'ятницю, не містить імен тих, хто його підписав, оскільки організатори пообіцяли їм конфіденційність.

У листі згадується багато неурядових організацій, які неодноразово закликали до припинення вогню, і додається: "Нездатність ЄС відповісти на ці все більш відчайдушні заклики знаходиться в явній розбіжності з цінностями, які відстоює ЄС і які відстоюємо ми".

Від ЄС вимагають офіційно закликати до негайного і постійного припинення вогню, додаючи це до списку вимог, які включають офіційний заклик до звільнення всіх заручників і забезпечення того, щоб держави-члени припинили прямий і непрямий експорт зброї до Ізраїлю.

Бенетті підкреслив, що ініціатива не мала на меті бути пропалестинською, а також не мала на меті зайняти партійну позицію щодо конфлікту. "Скоріше, ми підписали лист, тому що вважаємо, що те, що відбувається, ставить під загрозу принципи міжнародного права, які ми вважаємо важливими і які ми сприймаємо як належне", – сказав він.

Очікується, що лист буде переданий у п'ятницю Урсулі фон дер Ляєн, президентці Європейської комісії, а також Роберті Метсолі, президентці Європейського парламенту, і Шарлю Мішелю, який очолює Європейську раду.

Нагадаємо, послам Іспанії, Ірландії та Норвегії, чиї країни вирішили визнати Палестинську державу, в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю показали відео викрадення ізраїльських солдаток терористами ХАМАС під час нападу в жовтні 2023 року.

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.