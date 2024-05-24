Более 200 сотрудников ЕС подписали письмо, в котором выразили обеспокоенность кризисом в Газе

Более 200 сотрудников институтов и агентств ЕС подписали письмо, в котором выразили "растущую обеспокоенность" реакцией Евросоюза на гуманитарный кризис в Газе, утверждая, что она противоречит его основным ценностям и цели содействия миру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Письмо, подписанное 211 лицами в их личном качестве как граждан и адресованное трем высшим должностным лицам ЕС, начинается с осуждения нападений 7 октября "самым решительным образом".

Ссылаясь на январское решение Международного суда ООН, который указал на реальную угрозу для палестинцев в соответствии с Конвенцией о геноциде, авторы письма предупреждают, что "продолжающаяся апатия ЕС к бедственному положению палестинцев" может привести к нормализации мирового порядка, в котором государственная безопасность, территориальная целостность и политическая независимость будет определяться не системой, основанной на правилах, а самим применением силы.

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"Именно для того, чтобы предотвратить такой мрачный мировой порядок, наши деды и прадеды, свидетели ужасов Второй мировой войны, создали Европу. Стоять в стороне перед лицом такой эрозии международного верховенства права означало бы провалить европейский проект, как они его видели. Это не может произойти от нашего имени", – говорится в письме.

По словам Зенона Бенетти, одного из организаторов, письмо, которое эксклюзивно получил Guardian, было написано небольшой группой сотрудников.

Организаторы надеялись собрать 100 подписей – эту цифра быстро превзошли, когда новость о письме распространилась. Версия письма, обнародованная в пятницу, не содержит имен тех, кто его подписал, поскольку организаторы пообещали им конфиденциальность.

В письме упоминается много неправительственных организаций, которые неоднократно призывали к прекращению огня, и добавлено: "Неспособность ЕС ответить на эти все более отчаянные призывы находится в явном противоречии с ценностями, которые отстаивает ЕС и которые отстаиваем мы".

От ЕС требуют официально призвать к немедленному и постоянному прекращению огня, добавляя это к списку требований, которые включают официальный призыв к освобождению всех заложников и обеспечение того, чтобы государства-члены прекратили прямой и косвенный экспорт оружия в Израиль.

Бенетти подчеркнул, что инициатива не ставила цель быть пропалестинской или занять партийную позицию по конфликту. "Скорее, мы подписали письмо, потому что считаем, что происходящее ставит под угрозу принципы международного права, которые мы считаем важными и которые мы воспринимаем как должное", – сказал он.

Ожидается, что письмо будет передано в пятницу Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейской комиссии, а также Роберте Метсоле, президенту Европейского парламента, и Шарлю Мишелю, возглавляющему Европейский совет.

Напомним, послам Испании, Ирландии и Норвегии, чьи страны решили признать Палестинское государство, в Министерстве иностранных дел Израиля показали видео похищения израильских женщин-военнослужащих террористами ХАМАС во время нападения в октябре 2023 года.

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.