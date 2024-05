Латвия осудила РФ за изъятие буев из эстонской части реки Нарва

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня осудила недавние действия российских пограничников, которые убрали из эстонских вод на реке Нарва буи, маркирующие судоходное русло и устанавливаются заново каждую весну.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в X (Twitter).

Силиня отметила, что этот пограничный инцидент вписывается в канву гибридной деятельности РФ в Европе.

"Снятие Россией эстонских буев на реке Нарва является неприемлемым. Этот пограничный инцидент является частью гибридной деятельности России в Европе. Мы будем противодействовать ей вместе с членами Альянса. Мы солидарны с нашими друзьями и членами Альянса в Эстонии", – заявила премьер Латвии.

Russia’s removal of Estonian buoys on the Narva River is not acceptable. This border incident is part of Russia’s hybrid activities in Europe. We will counter them together with our Allies. We stand in solidarity with our friends and Allies in #Estonia. 🇪🇪