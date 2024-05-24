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Латвия осудила РФ за изъятие буев из эстонской части реки Нарва

Новости — Пятница, 24 мая 2024, 10:55 — Иванна Костина

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня осудила недавние действия российских пограничников, которые убрали из эстонских вод на реке Нарва буи, маркирующие судоходное русло и устанавливаются заново каждую весну.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в X (Twitter).

Силиня отметила, что этот пограничный инцидент вписывается в канву гибридной деятельности РФ в Европе.

"Снятие Россией эстонских буев на реке Нарва является неприемлемым. Этот пограничный инцидент является частью гибридной деятельности России в Европе. Мы будем противодействовать ей вместе с членами Альянса. Мы солидарны с нашими друзьями и членами Альянса в Эстонии", – заявила премьер Латвии.

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Как сообщалось, российские пограничники убрали из эстонских вод на реке Нарва буи, маркирующие судоходное русло и устанавливаемые заново каждую весну, Эстония ждет объяснений по этому поводу.

Напомним, в начале недели получил огласку проект, опубликованный на сайте правительства России, свидетельствующий о намерениях Москвы в одностороннем порядке изменить морские границы с соседями в Балтийском море. Через некоторое время проект исчез с сайта.

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Латвия Эстония Россия
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