Держдеп підтвердив візит Блінкена до Молдови та Чехії

Державний департамент США офіційно підтвердив, що держсекретар Ентоні Блінкен здійснить візит до Молдови та Чехії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

Міллер опублікував оголошення, що протягом 28-31 травня держсекретар здійснить візит до Молдови і Чехії "щоб підкреслити наші міцні двосторонні відносини".

.@SecBlinken will travel to Moldova and Czechia May 28-31 to highlight our robust bilateral relationships. In Prague, he will also participate in an informal meeting of @NATO foreign ministers to discuss priorities for the NATO Washington Summit in July.

Реклама: