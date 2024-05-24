Держдеп підтвердив візит Блінкена до Молдови та Чехії

Державний департамент США офіційно підтвердив, що держсекретар Ентоні Блінкен здійснить візит до Молдови та Чехії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

Міллер опублікував оголошення, що протягом 28-31 травня держсекретар здійснить візит до Молдови і Чехії "щоб підкреслити наші міцні двосторонні відносини".

.@SecBlinken will travel to Moldova and Czechia May 28-31 to highlight our robust bilateral relationships. In Prague, he will also participate in an informal meeting of @NATO foreign ministers to discuss priorities for the NATO Washington Summit in July. Реклама: May 24, 2024

У Празі Блінкен, окрім двосторонніх зустрічей, візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, на якій обговорять пріоритети для саміту НАТО у Вашингтоні, що пройде у липні.

Востаннє Блінкен приїздив до Молдови у березні 2022 року.

Доповнено. У додатковому анонсі Держдепу розповіли, що у рамках візиту до Кишинева Блінкен зустрінеться з президенткою Молдови Маєю Санду та іншими посадовцями та "підтвердить підтримку США руху Молдови до членства у ЄС та енергетичної безпеки".

У Празі Блінкен зустрінеться з чеським колегою Яном Ліпавським та іншими топпосадовцями і говоритиме з ними у тому числі про військову підтримку для України.

Нагадаємо, минулого тижня Ентоні Блінкен відвідав Київ.

Про те, чому візит Блінкена до України видався "революційним", але не до кінця успішним, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Від гітари до перемоги: деталі візиту Блінкена до України, що приніс чимало несподіванок.