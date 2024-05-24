Госдеп США подтвердил визит Блинкена в Молдову и Чехию

Государственный департамент США официально подтвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен совершит визит в Молдову и Чехию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Миллер опубликовал объявление, что в течение 28-31 мая госсекретарь совершит визит в Молдову и Чехию "чтобы подчеркнуть наши прочные двусторонние отношения".

.@SecBlinken will travel to Moldova and Czechia May 28-31 to highlight our robust bilateral relationships. In Prague, he will also participate in an informal meeting of @NATO foreign ministers to discuss priorities for the NATO Washington Summit in July. Реклама: May 24, 2024

В Праге Блинкен, кроме двусторонних встреч, примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, на которой обсудят приоритеты для саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в июле.

Последний раз перед этим Блинкен приезжал в Молдову в марте 2022 года.

Дополнено. В дополнительном анонсе Госдепа рассказали, что в рамках визита в Кишинев Блинкен встретится с президентом Молдовы Майей Санду и другими должностными лицами и "подтвердит поддержку США движения Молдовы к членству в ЕС и энергетической безопасности".

В Праге Блинкен встретится с чешским коллегой Яном Липавским и другими топ-чиновниками и будет говорить с ними в том числе о военной помощи для Украины.

Напомним, на прошлой неделе Энтони Блинкен посетил Киев.

О том, почему визит Блинкена в Украину выдался "революционным", но не до конца успешным, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко От гитары до победы: детали визита Блинкена в Украину, принесшего немало неожиданностей.