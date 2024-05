Глава МЗС Чехії: Удар РФ по гіпермаркету демонструє, як Путін хоче миру

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що російський удар по гіпермаркету у Харкові виразно демонструє відсутність прагнень до миру у господаря Кремля Владіміра Путіна.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у мережі X (Twitter).

Ліпавський пообіцяв на зустрічі міністрів НАТО у Празі просити посилити підтримку України у боротьбі проти РФ.

"П'ятниця – кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру. Субота – бомбардування гіпермаркету, повного цивільних.

Не купуйтесь на кремлівські казки. На міністерській зустрічі НАТО в Празі я буду просити своїх колег посилити підтримку для стримування російського імперіалізму", – написав глава МЗС Чехії.

Friday – The Kremlin Tzar allegedly signals he wants peace.



Saturday – Bombs a hypermarket full of civilians.



Don’t buy into the Kremlin fairytales. At the NATO Ministerial Meeting in Prague, I will be asking my colleagues to step up the support to contain Russian imperialism.