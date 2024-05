Глава МИД Чехии: Удар РФ по гипермаркету демонстрирует, как Путин хочет мира

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что российский удар по гипермаркету в Харькове отчетливо демонстрирует отсутствие стремлений к миру у хозяина Кремля Владимира Путина.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в сети X (Twitter).

Липавский пообещал на встрече министров НАТО в Праге просить усилить поддержку Украины в борьбе против РФ.

"Пятница – кремлевский царь якобы сигнализирует, что хочет мира. Суббота – бомбардировка гипермаркета, полного гражданских.

Не покупайтесь на кремлевские сказки. На министерской встрече НАТО в Праге я буду просить своих коллег усилить поддержку для сдерживания российского империализма", – написал глава МИД Чехии.

Friday – The Kremlin Tzar allegedly signals he wants peace.



Saturday – Bombs a hypermarket full of civilians.



Don’t buy into the Kremlin fairytales. At the NATO Ministerial Meeting in Prague, I will be asking my colleagues to step up the support to contain Russian imperialism.