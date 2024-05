Скандал між Ізраїлем та Іспанією через визнання Палестинської держави набирає нових обертів

Скандал між Ізраїлем та Іспанією через визнання Палестинської держави розгорається з новою силою після резонансного відео глави ізраїльського МЗС Ісраеля Каца.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ізраїльський міністр напередодні опублікував у себе в X (Twitter) відео, на якому кадри з людьми, що танцюють фламенко, змінюються кадрами з бойовиками ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

.@sanchezcastejon, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/Pkdp5diHRX

