Скандал між Ізраїлем та Іспанією через визнання Палестинської держави набирає нових обертів

Скандал між Ізраїлем та Іспанією через визнання Палестинської держави розгорається з новою силою після резонансного відео глави ізраїльського МЗС Ісраеля Каца.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ізраїльський міністр напередодні опублікував у себе в X (Twitter) відео, на якому кадри з людьми, що танцюють фламенко, змінюються кадрами з бойовиками ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Кац позначив у своєму дописі іспанського прем’єра Педро Санчеса і написав: "HAMAS: Gracias España" ("ХАМАС: дякуємо Іспанії").

"Ми не збираємося піддаватися на провокації. Відео є скандальним і огидним", – заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес на пресконференції в Брюсселі, коментуючи ролик.

Іспанський міністр додав, що "весь світ знає, в тому числі і мій колега в Ізраїлі, що Іспанія з першого моменту засудила дії ХАМАС".

"І це ганебне використання одного з символів іспанської культури", – додав очільник МЗС Іспанії.

Нагадаємо, Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у середу, що визнають Палестинську державу 28 травня. Члени Європейського Союзу Словенія та Мальта також зазначили останніми тижнями, що планують визнати Палестину.

У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій".

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.