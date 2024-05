Скандал между Израилем и Испанией из-за признания Палестинского государства набирает обороты

Скандал между Израилем и Испанией из-за признания Палестинского государства разгорается с новой силой после резонансного видео главы израильского МИД Исраэля Каца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Израильский министр накануне опубликовал у себя в X (Twitter) видео, на котором кадры с людьми, танцующими фламенко, сменяются кадрами с боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.

.@sanchezcastejon, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/Pkdp5diHRX

