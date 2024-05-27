Скандал между Израилем и Испанией из-за признания Палестинского государства набирает обороты

Скандал между Израилем и Испанией из-за признания Палестинского государства разгорается с новой силой после резонансного видео главы израильского МИД Исраэля Каца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Израильский министр накануне опубликовал у себя в X (Twitter) видео, на котором кадры с людьми, танцующими фламенко, сменяются кадрами с боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.

Кац отметил в своем посте испанского премьера Педро Санчеса и написал: "HAMAS: Gracias España" ("ХАМАС: благодарим Испанию").

"Мы не собираемся поддаваться на провокации. Видео является скандальным и отвратительным", – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя ролик.

Испанский министр добавил, что "весь мир знает, в том числе и мой коллега в Израиле, что Испания с первого момента осудила действия ХАМАС".

"И это позорное использование одного из символов испанской культуры", – добавил глава МИД Испании.

Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия объявили в среду, что признают Палестинское государство 28 мая. Члены Европейского Союза Словения и Мальта также отметили в последние недели, что планируют признать Палестину.

В ответ Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии для "срочных консультаций" в среду из-за решения двух стран признать Палестинское государство.

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.