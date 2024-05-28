Глава Міноборони Нідерландів про удари України по РФ: Це не має бути предметом дискусій

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен наголошує на праві України завдавати ударів по цілях на території РФ.

Про це вона сказала перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Міністерка зазначила, що Україна має право використовувати всі засоби для оборони і відновлення територіальної цілісності.

"Цілком очевидно, що вони (українці – Ред.) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", – підкреслила Оллонгрен.

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За її словами, зараз Україна бореться "зі зв’язаною за спиною однією рукою".

Очільниця Міноборони Нідерландів не виключила, що ця тема звучатиме на сьогоднішній зустрічі міністрів.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.