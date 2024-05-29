Єврокомісія після 6 років припинила штрафну процедуру проти Польщі

Європейська комісія у середу, 29 травня, офіційно припинила штрафну процедуру щодо Польщі, яка передбачала покарання через недотримання країною цінностей ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

У заяві йдеться, що Комісія вважає, що в Польщі "більше не існує явного ризику серйозного порушення верховенства права" в розумінні статті 7(1) Договору про Європейський Союз.

"Польща запровадила низку законодавчих і незаконодавчих заходів для вирішення проблеми незалежності судової системи, визнала верховенство права ЄС і зобов'язалася виконувати всі рішення Суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини, що стосуються верховенства права, в тому числі незалежності суддів", – зазначили у Єврокомісії.

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Під час засідання Ради з загальних питань 21 травня віцепрезидентка ЄК Вера Юрова провела розмову з міністрами щодо ситуації в Польщі.

Після цього обговорення Комісія вирішила закрити процедуру за статтею 7 і поінформувала Раду та Європейський парламент про відкликання своєї обґрунтованої пропозиції від 2017 року.

"Ми продовжимо співпрацювати з польською владою, щоб підтримати її в прагненні просувати верховенство права", – сказала Юрова.

Комісія продовжить моніторинг заходів, передбачених Планом дій, а також інших кроків, спрямованих на просування верховенства права в Польщі, зокрема, в рамках процесу підготовки Звіту про стан верховенства права.

Цей крок є політичною перемогою польського прем'єр-міністра Дональда Туска, який після вступу на посаду минулого року зробив перезавантаження відносин між Варшавою і Брюсселем своїм пріоритетом.

Єврокомісія запровадила спецпроцедуру щодо Польщі у 2017 році, пославшись на систематичні порушення країною основоположних цінностей ЄС і підважування незалежності судів. У зв'язку з цим Польщі також блокували виплати коштів із фондів Євросоюзу.

На початку року, нагадаємо, ЄС остаточно розблокував для Польщі доступ до 137 мільярдів євро з різних фондів Євросоюзу, які раніше Варшава не могла отримати через питання до судової системи і верховенства права.

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