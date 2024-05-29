Еврокомиссия после 6 лет прекратила штрафную процедуру против Польши

Европейская комиссия в среду, 29 мая, официально прекратила штрафную процедуру в отношении Польши, которая предусматривала наказание за несоблюдение страной ценностей ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

В заявлении говорится, что Комиссия считает, что в Польше "больше не существует явного риска серьезного нарушения верховенства права" в понимании статьи 7 (1) Договора о Европейском Союзе.

"Польша ввела ряд законодательных и незаконодательных мер для решения проблемы независимости судебной системы, признала верховенство права ЕС и обязалась выполнять все решения Суда

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Европейского Союза и Европейского суда по правам человека, касающиеся верховенства права, в том числе независимости судей", – отметили в Еврокомиссии.

Во время заседания Совета по общим вопросам 21 мая 2024 года вице-президент ЕК Вера Юрова провела разговор с министрами о ситуации в Польше.

После этого обсуждения Комиссия решила закрыть процедуру по статье 7 и проинформировала Совет и Европейский парламент об отзыве своего обоснованного предложения от 2017 года.

"Мы продолжим сотрудничать с польскими властями, чтобы поддержать их в стремлении продвигать верховенство права", – сказала Юрова.

Комиссия продолжит мониторинг мероприятий, предусмотренных Планом действий, а также других шагов, направленных на продвижение верховенства права в Польше, в частности, в рамках процесса подготовки Отчета о состоянии верховенства права.

Этот шаг является политической победой польского премьер-министра Дональда Туска, который после вступления в должность в прошлом году сделал перезагрузку отношений между Варшавой и Брюсселем своим приоритетом.

Еврокомиссия ввела спецпроцедуру в отношении Польши в 2017 году, сославшись на систематические нарушения страной основополагающих ценностей ЕС и подрыв независимости судов. В связи с этим Польше также блокировали выплаты средств из фондов Евросоюза.

В начале года, напомним, ЕС окончательно разблокировал для Польши доступ к 137 миллиардам евро из различных фондов Евросоюза, которые ранее Варшава не могла получить из-за вопросов к судебной системе и верховенству права.

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