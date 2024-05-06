Зеленський і Науседа поговорили про Саміт миру і ситуацію на фронті в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив про телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це він написав у Twitter (X), інформує "Європейська правда".

Науседа зазначив, що під час розмови йшлося про майбутній саміт миру у Швейцарії, а також про поточну ситуацію на фронті в Україні.

"Поспілкувався з Володимиром Зеленським щодо українського Саміту миру, ситуації на фронті та військової підтримки України. Всі варіанти підтримки України мають залишатися на столі", – зазначив литовський президент.

Реклама:

Окремо Науседа подякував Німеччині за рішення надати Україні додаткову систему Patriot.

Він додав, що Литва "приєднається і допоможе Україні необхідними системами", не уточнивши, які саме системи він має на увазі.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння тим, що західні країни втрачають фокус уваги з України.

А глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс наголосив на необхідності надати Україні засоби для посилення протиповітряної оборони.