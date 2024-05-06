Зеленский и Науседа поговорили о Саммите мира и ситуации на фронте в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в Twitter (X), информирует "Европейская правда".

Науседа отметил, что во время разговора речь шла о предстоящем саммите мира в Швейцарии, а также о текущей ситуации на фронте в Украине.

"Пообщался с Владимиром Зеленским относительно украинского Саммита мира, ситуации на фронте и военной поддержки Украины. Все варианты поддержки Украины должны оставаться на столе", – отметил литовский президент.

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Отдельно Науседа поблагодарил Германию за решение предоставить Украине дополнительную систему Patriot.

Он добавил, что Литва "присоединится и поможет Украине необходимыми системами", не уточнив, какие именно системы он имеет в виду.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность тем, что западные страны теряют фокус внимания с Украины.

А глава МИД Габриэлюс Ландсбергис отметил необходимость предоставить Украине средства для усиления противовоздушной обороны.