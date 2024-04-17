Глава МЗС Литви: РФ скористається нерішучістю Заходу у постачанні систем ППО Україні

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив на необхідності надати Україні засоби для посилення протиповітряної оборони.

Його заяву наводить пресслужба МЗС Литви, повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс переконаний, що успіх Ізраїлю і союзників у відбитті масованої атаки Ірану має посприяти збільшенню поставок засобів протиповітряної оборони для України.

"Страх Заходу перед ескалацією ситуації шляхом надання Україні засобів протиповітряної оборони дозволить Росії скористатися такими ваганнями на свою користь", – сказав литовський міністр.

Коментуючи події на Близькому Сході, Ландсбергіс вказав на наслідки зволікання Заходу з посиленням санкцій проти Ірану – вихідними Іран випустив щонайменше 300 безпілотників "Шахед" і балістичних ракет по Ізраїлю, понад 180 таких самих дронів минулого тижня РФ використала проти України.

Він зазначив, що необхідно уникнути поширення конфлікту в регіоні, який мав би катастрофічні наслідки для Близького Сходу та України, яка продовжує боротьбу проти Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17-19 квітня відвідає Італію для участі в міністерській зустрічі "Групи семи", на якій, як повідомляла "ЄП", він обговорить надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору.

Минулої п’ятниці Кулеба заявив, що йдуть активні переговори з союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.