Зеленський розраховує на зміцнення співпраці з обраною президенткою Північної Македонії

Володимир Зеленський привітав Гордану Силяновську Давкову з перемогою на виборах президента Північної Македонії, які відбулись напередодні, 8 травня.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Зеленський побажав новообраній президентці Північної Македонії "успішної та плідної роботи" на посаді, підкресливши двостороннє партнерство й підтримку Скоп'є в протидії російській агресії.

"Сподіваюся на подальше зміцнення нашої двосторонньої співпраці з метою відновлення миру і стабільності в нашій об’єднаній Європі", – додав Зеленський.

Congratulations to Gordana Siljanovska-Davkova @gogamkd on her convincing election victory. I wish her a successful and fruitful tenure. We value our 🇲🇰🇺🇦 strong partnership and appreciate Skopje's support for Ukraine in countering Russian aggression. I look forward to further…