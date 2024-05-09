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Зеленський розраховує на зміцнення співпраці з обраною президенткою Північної Македонії

Новини — Четвер, 9 травня 2024, 21:49 — Олег Павлюк

Володимир Зеленський привітав Гордану Силяновську Давкову з перемогою на виборах президента Північної Македонії, які відбулись напередодні, 8 травня.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Зеленський побажав новообраній президентці Північної Македонії "успішної та плідної роботи" на посаді, підкресливши двостороннє партнерство й підтримку Скоп'є в протидії російській агресії.

"Сподіваюся на подальше зміцнення нашої двосторонньої співпраці з метою відновлення миру і стабільності в нашій об’єднаній Європі", – додав Зеленський.

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На виборах президента підтримувана опозицією Гордана Силяновська Давкова отримала понад 65% голосів, тоді як чинний президент Північної Македонії Стево Пендаровський – менше 30%.

Головна опозиційна партія ВМРО-ДПМНЄ також набрала переважну більшість голосів на парламентських виборах, які відбулись паралельно.

Прихід до влади більш правих партій може загальмувати переговори Північної Македонії про вступ до ЄС і ускладнити відносини із сусідніми Грецією та Болгарією.

Читайте детальніше про результати виборів у Північній Македонії і те, як на них вплинули помилки Євросоюзу.

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Північна Македонія Зеленський
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