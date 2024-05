Зеленский рассчитывает на укрепление сотрудничества с избранным президентом Северной Македонии

Владимир Зеленский поздравил Гордану Силяновскую Давкову с победой на выборах президента Северной Македонии, которые состоялись накануне, 8 мая.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Зеленский пожелал новоизбранному президенту Северной Македонии "успешной и плодотворной работы" на посту, подчеркнув двустороннее партнерство и поддержку Скопье в противодействии российской агрессии.

"Надеюсь на дальнейшее укрепление нашего двустороннего сотрудничества с целью восстановления мира и стабильности в нашей объединенной Европе", – добавил Зеленский.

Congratulations to Gordana Siljanovska-Davkova @gogamkd on her convincing election victory. I wish her a successful and fruitful tenure. We value our 🇲🇰🇺🇦 strong partnership and appreciate Skopje's support for Ukraine in countering Russian aggression. I look forward to further…