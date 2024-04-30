Уряд Польщі схвалив зміни до правил допомоги українським біженцям

Польський уряд 30 квітня схвалив проєкт змін до закону про допомогу громадянам України, який передбачає більшу прозорість у виплаті фінансової допомоги, а також зміни до умов проживання українських біженців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Серед найважливіших змін, які передбачені законопроєктом, є прив'язка виплат за програмами "800 плюс" (800 злотих на місяць на одну дитину) та "Добрий старт" (300 злотих один раз – для дітей, що йдуть до школи) до обов'язкової шкільної освіти.

Передбачається, що ці виплати надаватимуть українцям, які живуть із дитиною на території Польщі, в разі обов'язкового відвідування дитиною школи або дошкільного закладу освіти.

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Законопроєкт встановлює максимальний 36-місячний період, протягом якого українські учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови, та звільнення українських школярів від обов'язкового іспиту з польської мови у восьмому класі у 2024/2025 навчальному році.

Документ також формально продовжує тимчасовий захист для українців у Польщі, які тікають від війни, до 30 вересня 2025 року – відповідно до ухваленого минулого року рішення Ради Європейського Союзу.

Також польський уряд хоче з 2025 року запровадити новий статус перебування для українців – із поточного тимчасового захисту на посвідку на тимчасове проживання строком на три роки. Для цього громадяни України повинні оновити інформацію про себе в польських базах даних і подати електронну заяву на ім'я воєводи воєводства, де мешкають.

Інші зміни в документі стосуються скорочення або скасування допомоги, пов'язаної з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців з України. У разі ухвалення в Сеймі закон за винятком окремих положень набуде чинності 1 липня 2024 року.

Нагадаємо, в лютому уряд Польщі продовжив дію тимчасового захисту для біженців до березня 2025 року, але це рішення не стосується українців.

Також цей документ продовжив захист до 2025 року особам без громадянства або громадянам третіх країн, крім України (та членам їхніх сімей), які станом на 24 лютого 2022 року мали міжнародний захист або еквівалентний національний захист в Україні.