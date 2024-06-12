Орбан визнав, що не може вплинути на позицію інших країн щодо підтримки України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що його країна, яка має власну позицію щодо війни РФ проти України, не може вплинути на позицію інших союзників.

Про це він сказав під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Будапешті, повідомляє "Європейська правда".

За словами угорського прем'єра, Угорщина визнає, що її позиція "відрізняється від інших".

"Ми завжди мали право ділитися своєю думкою. В Угорщини немає можливості чи сили реально змінити думки, які набагато перевершують її за вагою та впливом", – зазначив Орбан.

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Саме тому, вказав очільник уряду Угорщини, "ми ясно дали зрозуміти, що не хочемо блокувати рішення в НАТО, які відрізняються від нашої інтерпретації ситуації".

Як відомо, Орбан повідомив, що на зустрічі зі Столтенбергом погодив формат взаємодії щодо неблокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України.

Генсек НАТО, зі свого боку, сказав, що він та Орбан "схвалили модальність для Угорщини не брати участі у підтримці НАТО для України", яку Альянс планує надавати у майбутньому. Орбан сказав, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і Столтенберг "прийняв цю позицію".

У травні Орбан заявляв, що його країна працює над "переосмисленням" статусу членства в НАТО, щоб дозволити їй потенційно уникнути участі у майбутніх операціях за межами Альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО.

Орбан також заявляв, що його країна повинна триматися подалі від війни, в яку, за його словами, українці будуть втягувати ЄС і навіть увесь світ.