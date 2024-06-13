Чому новий проєкт комюніке Саміту миру є дуже добрим для України

Жорстка критика узгодженого з Києвом проєкту рішення Саміту миру, яка зрезонувала багатьом українцям, а також дружнім до України політикам, змусила організаторів цієї зустрічі до поступок.

У Швейцарії відмовилися від документа, який міг мати украй небажані для України наслідки. У стислі строки його докорінно переглянули, виправивши ключові проблеми, про які писала "ЄвроПравда" і говорили у дружніх до Києва столицях.

Оновлений проєкт вийшов цілком прийнятним для України.

Про деталі переговорів та про рішення, яке ухвалять цими вихідними, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії. Далі – стислий її виклад.

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Рішення саміту лишилося незмінним за форматом і структурою. Це – двосторінковий документ, який формально, як і раніше, присвячений лише трьом пунктам з української "формули миру": це ядерна безпека, продовольча безпека і звільнення військовополонених.

Але реально найважливіші речі, а також ключові проблеми були заховані поза цими пунктами.

Оновлений проєкт виправляв більшість із них.

Звучить абсурдно, але у травневому проєкті рішення Саміту миру не було жодної згадки слова "агресія". А тим більше – констатації того, що йдеться не про війну двох країн, а про російську агресію, тобто міжнародний злочин, де Україна є жертвою.

В спільному комюніке слова "триваюча війна" замінили на "агресію Російської Федерації проти України". Цю заміну можна лише підтримати.

А ще попереднє рішення саміту, запропоноване швейцарцями, створювало юридичне вікно для того, щоб за потреби включити відмову України від частини її території до умов "сталого миру з РФ".

Тепер же формулювання про Статут ООН знову зробили безсумнівними. А на додаток – чітко прописали, що основою сталого миру буде лише "таке рішення, що буде засноване на принципі поваги до територіальної цілісності і суверенітету усіх держав".

Щодо "альтернативних формул миру", то нове формулювання каже, що до уваги братимуть лише ті мирні пропозиції, які відповідають міжнародному праву (тобто безумовне повернення кордонів 1991 року, якщо лише їх не перегляне сама Україна) та Статуту ООН (зокрема, безумовне право України продовжувати відбивати російську агресію і звільняти окуповані території).

Це – цілком безпечне формулювання.

Крім того, у новому проєкті блок щодо залучення Росії переписали з нуля.

Швейцарці погодилися взагалі не згадувати про Росію, натомість йдеться про "всі сторони" (нескладно припустити, що це стало проханням Києва у відповідь на суспільне обурення). І головне – видалені згадки про "другий мирний саміт", які натякали на зобов’язання запросити Росію до участі у ньому.

Ці формулювання, на відміну від усіх попередніх пунктів, не є абсолютно безпечними для нас – однак вони є цілком робочими та задовільними.

Загалом той документ, який підготовлений зараз, є цілком прийнятним і навіть дуже добрим для України. Є непринципові зауваження, але прибрані головні проблеми, і ключові положення прописані справді добре, відповідно до інтересів України.

Наразі проєкт ще не є фінальним: існує імовірність точкових змін 13-14 червня. Але джерела "ЄвроПравди" схиляються до того, що оновлена ідеологія рішення збережеться.

Звісно, потрібна реалістичність в оцінках.

Цей саміт не приведе до прориву, на чому наголошують усі учасники. Це довгий шлях, і зараз ми робимо лише один із перших кроків.

Утім, такі зміни мали свою ціну.

Статус документа не змінився – як і раніше, йдеться про "спільне комюніке", з яким мають погодитися усі без винятку учасники.

А отже, як і попереджала "ЄвроПравда", вища амбітність рішення означає, що частина країн "відпаде" та відмовиться від участі. Це вже відбулося.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.