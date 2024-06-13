Почему новый проект коммюнике Саммита мира лучше для Украины

Жесткая критика согласованного с Киевом проекта решения Саммита мира, которая срезонировала многим украинцам, а также дружественным к Украине политикам, вынудила организаторов этой встречи к уступкам.

В Швейцарии отказались от документа, который мог иметь крайне нежелательные для Украины последствия. В сжатые сроки его коренным образом пересмотрели, исправив ключевые проблемы, о которых писала "ЕвроПравда" и говорили в дружественных к Киеву столицах.

Обновленный проект получился вполне приемлемым для Украины.

О деталях переговоров и о решении, которое примут в эти выходные, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии. Далее – краткое ее изложение.

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Решение саммита осталось неизменным по формату и структуре. Это – двухстраничный документ, который формально, как и раньше, посвящен лишь трем пунктам из украинской "формулы мира": это ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение военнопленных.

Но реально самые важные вещи, а также ключевые проблемы были спрятаны вне этих пунктов.

Обновленный проект исправлял большинство из них.

Звучит абсурдно, но в майском проекте решения Саммита мира не было ни одного упоминания слова "агрессия". А тем более – констатации того, что речь идет не о войне двух стран, а о российской агрессии, то есть международном преступлении, где Украина является жертвой.

В совместном коммюнике слова "продолжающаяся война" заменили на "агрессию Российской Федерации против Украины". Эту замену можно только поддержать.

А еще предыдущее решение саммита, предложенное швейцарцами, создавало юридическое окно для того, чтобы при необходимости включить отказ Украины от части ее территории в условия "устойчивого мира с РФ".

Теперь же формулировки об Уставе ООН снова сделали несомненными. А в дополнение – четко прописали, что основой устойчивого мира будет только "такое решение, которое будет основано на принципе уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств".

Что касается "альтернативных формул мира", то новая формулировка говорит, что во внимание будут принимать только те мирные предложения, которые соответствуют международному праву (то есть безусловное возвращение границ 1991 года, если только их не пересмотрит сама Украина) и Уставу ООН (в частности, безусловное право Украины продолжать отражать российскую агрессию и освобождать оккупированные территории).

Это – вполне безопасная формулировка.

Кроме того, в новом проекте блок по привлечению России переписали с нуля.

Швейцарцы согласились вообще не упоминать о России, вместо этого речь идет о "всех сторонах" (несложно предположить, что это стало просьбой Киева в ответ на общественное возмущение). И главное – удалены упоминания о "втором мирном саммите", которые намекали на обязательство пригласить Россию к участию в нем.

Эти формулировки, в отличие от всех предыдущих пунктов, не являются абсолютно безопасными для нас – однако они вполне рабочие и удовлетворительные.

В целом тот документ, который подготовлен сейчас, является вполне приемлемым и даже очень хорошим для Украины. Есть непринципиальные замечания, но убраны главные проблемы, и ключевые положения прописаны действительно хорошо, в соответствии с интересами Украины.

Сейчас проект еще не является финальным: существует вероятность точечных изменений 13-14 июня. Но источники "ЕвроПравды" склоняются к тому, что обновленная идеология решения сохранится.

Конечно, нужна реалистичность в оценках.

Этот саммит не приведет к прорыву, что подчеркивают все участники. Это долгий путь, и сейчас мы делаем лишь один из первых шагов.

Впрочем, такие изменения имели свою цену.

Статус документа не изменился – как и раньше, речь идет о "совместном коммюнике", с которым должны согласиться все без исключения участники.

А значит, как и предупреждала "ЕвроПравда", более высокая амбициозность решения означает, что часть стран "отпадет" и откажется от участия. Это уже произошло.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.