ЄС передасть Україні третю групу собак-саперів

Єврокомісія передасть Києву третю групу із 12 собак-саперів для розмінування території України.

Про це повідомили "Укрінформу" у представництві Єврокомісії в Польщі, пише "Європейська правда".

Церемонія передачі українській стороні собак відбудеться 14 червня у місті Нови Сонч на півдні Польщі.

Це буде третя, найбільша група собак, підготовлених у межах проєкту Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ і служби з питань інструментів закордонної політики ЄС.

Реклама:

Собаки були підготовлені в Бельгії, Польщі, Італії, Мальті, Люксембурзі та Фінляндії.

У Польщі собаки пройшли 14-денний адаптаційний курс на базі Карпатського прикордонного загону, під час якого українські кінологи мали змогу познайомитися зі своїми новими підопічними.

У межах урочистої церемонії відбудеться презентація спроможності собак щодо виявлення вибухових речовин, а також їх символічна передача новим українським опікунам.

Загалом Єврокомісія передасть Україні 50 спеціально навчених собак-саперів.

Орієнтовний бюджет проєкту, який триватиме до 2025 року, становить 3 млн євро.

Першу групу з дев’яти собак-саперів вже було передано Україні у березні минулого року, другу групу, також з дев'яти собак, – торік у листопаді.