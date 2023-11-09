ЄС передав Україні другу партію собак-саперів

Європейський Союз у четвер передав Збройним Силам України другу партію собак-саперів, яку підготували в країнах ЄС, а також пошукові дрони під час церемонії в Карпатському відділі Прикордонної служби Польщі в місті Нови Сонч.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Собак – німецьких, бельгійських і нідерландських вівчарок – підготували в межах проєкту Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ і служби з питань інструментів закордонної політики ЄС.

Фото: Представництво ЄС у Варшаві

Собаки-саперів протягом кількох місяців навчали відставні поліцейські-кінологи з країн ЄС, а їхня підготовка відбувалася у Фінляндії, Бельгії та Люксембурзі. Після навчання вони разом із опікунами прибули до Польщі, де їх і передали українським опікунам.

Фото: Представництво ЄС у Варшаві

Собаки-сапери, яких передає Єврокомісія, забезпечуватимуться спеціальним взуттям, окулярами, жилетами, кормом на адаптаційний період до одного місяця. Вони додатково матимуть спеціальні пристрої, прикріплені до жилетів, для виявлення радіоактивних елементів.

Додатково в межах цього проєкту ЗСУ отримали кілька спеціальних дронів, які допомагатимуть виявляти міни та інші вибухові пристрої. Орієнтовний бюджет цього проєкту, який триватиме до 2025 року, становить три мільйони євро.

Загалом Єврокомісія передасть Україні 50 спеціально навчених собак-саперів. Першу групу з дев’яти собак-саперів Україна отримала в березні.