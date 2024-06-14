ЕС передаст Украине третью группу собак-саперов

Еврокомиссия передаст Киеву третью группу из 12 собак-саперов для разминирования территории Украины.

Об этом сообщили "Укринформу" в представительстве Еврокомиссии в Польше, пишет "Европейская правда".

Церемония передачи украинской стороне собак состоится 14 июня в городе Новы Сонч на юге Польши.

Это будет третья, самая большая группа собак, подготовленных в рамках проекта Генерального директората Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел и службы по вопросам инструментов внешней политики ЕС.

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Собаки были подготовлены в Бельгии, Польше, Италии, Мальте, Люксембурге и Финляндии.

В Польше собаки прошли 14-дневный адаптационный курс на базе Карпатского пограничного отряда, во время которого украинские кинологи имели возможность познакомиться со своими новыми подопечными.

В рамках торжественной церемонии состоится презентация способности собак по выявлению взрывчатых веществ, а также их символическая передача новым украинским опекунам.

В целом Еврокомиссия передаст Украине 50 специально обученных собак-саперов.

Ориентировочный бюджет проекта, который продлится до 2025 года, составляет 3 млн евро.

Первая группа из девяти собак-саперов уже была передана Украине в марте прошлого года, вторая группа, также из девяти собак, – в ноябре прошлого года.