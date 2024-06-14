Чому вибори до Європарламенту посилили Польщу і що це означає для України

Вибори до Європарламенту матимуть фундаментальне значення для найважливіших питань – майбутнього Європейського Союзу (а отже, і його подальшої допомоги Україні), а також процесу розширення.

Найприємніше те, що ультраправі сили не набрали на європейському форумі такої сили, як вони очікували.

Однак рішення ЄС залежатимуть не лише від розподілу голосів у Європарламенті. Ключову роль у діяльності Європейського Союзу відіграє Європейська рада, до складу якої входять лідери держав. А на державному рівні у багатьох випадках стався справжній політичний землетрус.

Проблеми у багатьох країнах, насамперед Франції та Німеччині, посилили роль Польщі в ЄС.

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Це може стати для України як проблемою, так і можливістю, попереджає президент Фундації Стефана Баторія (Варшава) Едвін Бендик в статті Дональд Туск набирає вагу для країни. Неочевидні наслідки польських євровиборів для ЄС та України. Далі – стислий її виклад.

Тріумф "Національного об’єднання" у Франції та болюча поразка партії Емманюеля Макрона спонукали президента розпустити парламент.

Результати перших опитувань перед анонсованими на 30 червня виборами свідчать про перевагу партії Марін Ле Пен – вона може розраховувати на 35% голосів. Втім, це не означає, що навіть якщо Ле Пен отримає такий результат, вона зможе сформувати майбутній уряд.

Макрон вже заявив, що не піде у відставку незалежно від результатів виборів. Це важлива заява, оскільки у французькій системі правління президент формує зовнішню та оборонну політику, а також має найважливішу прерогативу – використання ядерного арсеналу.

Тож загальний напрям французької політики, зокрема її проукраїнський вимір, не зміниться. Проте легітимність президента може змінитися та ослабнути, що буде використано як у Франції, так і на міжнародному рівні для підриву пропозицій Макрона.

На жаль, також послабилися і позиції німецького уряду та особисто канцлера Олафа Шольца.

Найважливіші партії коаліції, СДПН і "Зелені", досягли результатів, нижчих за і без того дуже низькі очікування. Натомість проросійська правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" посіла друге місце в національному рейтингу.

І хоча на детальний аналіз заслуговують результати виборів кожної європейської країни, зосередимося на Польщі. Адже результати євровиборів у цій країні дуже цікаві та матимуть значний вплив на майбутнє європейської політики.

"Громадянська коаліція" Дональда Туска, найсильніша партія владної коаліції, отримала найкращий результат з 37,1% підтримки та 21 місцем у Європарламенті. Це робить її другою силою в Європейській народній партії.

На тлі послаблення позицій Емманюеля Макрона та Олафа Шольца Польща стає найнадійнішим у політичному плані учасником Веймарського трикутника.

Це гарна новина для України, громадянам якої не доводиться боятися зміни стратегічної підтримки Польщею її зусиль у війні з Росією.

Однак не менш важливими будуть позитивна участь Польщі у формуванні проукраїнської політики Європейського Союзу та її вплив на інші політики Альянсу, зокрема в рамках НАТО.

Уряд Туска також заявляє про підтримку європейських прагнень України – і має в цьому підтримку більшості поляків.

Однак, на відміну від підтримки військової допомоги, ми не можемо бути певними у незмінності польського суспільного схвалення інтеграції України до ЄС. Тривожними сигналами стали протести фермерів і блокада кордону.

Важливо правильно декларувати польську політику щодо України, як з точки зору підтримки війни, так і підтримки європейських прагнень. Зокрема, що розширення Європейського Союзу за рахунок України означатиме для Польщі розширення сфери безпеки та розвитку.

Але це не просто політичне гасло, а стратегічна програма, розробка якої – завдання не тільки для політиків, а й для експертів з обох країн. На щастя, така робота вже ведеться, яскравою ілюстрацією чого є черговий форум "Україна – Польща", організований Міжнародним фондом "Відродження" у Києві та Варшавським фондом Стефана Баторія.

Докладніше – в матеріалі Едвіна Бендика Дональд Туск набирає вагу для країни. Неочевидні наслідки польських євровиборів для ЄС та України.