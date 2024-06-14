Почему выборы в Европарламент усилили Польшу и что это значит для Украины

Выборы в Европарламент будут иметь фундаментальное значение для важнейших вопросов – будущего Европейского Союза (а значит, и его дальнейшей помощи Украине), а также процесса расширения.

Самое приятное то, что ультраправые силы не набрали на европейском форуме такой силы, как они ожидали.

Однако решения ЕС будут зависеть не только от распределения голосов в Европарламенте. Ключевую роль в деятельности Европейского Союза играет Европейский совет, в состав которого входят лидеры государств. А на государственном уровне во многих случаях произошло настоящее политическое землетрясение.

Проблемы во многих странах, прежде всего Франции и Германии, усилили роль Польши в ЕС.

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Это может стать для Украины как проблемой, так и возможностью, предупреждает президент Фонда Стефана Батория (Варшава) Эдвин Бендик в статье Дональд Туск набирает вес для страны. Неочевидные последствия польских евровыборов для ЕС и Украины. Далее – краткое ее изложение.

Триумф "Национального объединения" во Франции и болезненное поражение партии Эмманюэля Макрона побудили президента распустить парламент.

Результаты первых опросов перед анонсированными на 30 июня выборами свидетельствуют о преимуществе партии Марин Ле Пен – она может рассчитывать на 35% голосов. Впрочем, это не означает, что даже если Ле Пен получит такой результат, она сможет сформировать будущее правительство.

Макрон уже заявил, что не уйдет в отставку независимо от результатов выборов. Это важное заявление, поскольку во французской системе правления президент формирует внешнюю и оборонную политику, а также имеет важнейшую прерогативу – использование ядерного арсенала.

Поэтому общее направление французской политики, в частности ее проукраинское измерение, не изменится. Однако легитимность президента может измениться и ослабнуть, что будет использовано как во Франции, так и на международном уровне для подрыва предложений Макрона.

К сожалению, также ослабли и позиции немецкого правительства и лично канцлера Олафа Шольца.

Важнейшие партии коалиции, СДПГ и "Зеленые", достигли результатов ниже и без того очень низких ожиданий. Зато пророссийская правопопулистская "Альтернатива для Германии" заняла второе место в национальном рейтинге.

И хотя детального анализа заслуживают результаты выборов каждой европейской страны, сосредоточимся на Польше. Ведь результаты евровыборов в этой стране очень интересны и будут иметь значительное влияние на будущее европейской политики.

"Гражданская коалиция" Дональда Туска, самая сильная партия правящей коалиции, получила лучший результат с 37,1% поддержки и 21 местом в Европарламенте. Это делает ее второй силой в Европейской народной партии.

На фоне ослабления позиций Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца Польша становится самым надежным в политическом плане участником Веймарского треугольника.

Это хорошая новость для Украины, гражданам которой не приходится бояться изменения стратегической поддержки Польшей ее усилий в войне с Россией.

Однако не менее важными будут положительное участие Польши в формировании проукраинской политики Европейского Союза и ее влияние на другие политики Альянса, в частности в рамках НАТО.

Правительство Туска также заявляет о поддержке европейских стремлений Украины – и имеет в этом поддержку большинства поляков.

Однако, в отличие от поддержки военной помощи, мы не можем быть уверены в неизменности польского общественного одобрения интеграции Украины в ЕС. Тревожными сигналами стали протесты фермеров и блокада границы.

Важно правильно декларировать польскую политику в отношении Украины, как с точки зрения поддержки войны, так и поддержки европейских стремлений. В частности, что расширение Европейского Союза за счет Украины будет означать для Польши расширение сферы безопасности и развития.

Но это не просто политический лозунг, а стратегическая программа, разработка которой – задача не только для политиков, но и для экспертов из обеих стран. К счастью, такая работа уже ведется, яркой иллюстрацией чего является очередной форум "Украина – Польша", организованный Международным фондом "Возрождение" в Киеве и Варшавским фондом Стефана Батория.

Подробнее – в материале Эдвина Бендика Дональд Туск набирает вес для страны. Неочевидные последствия польских евровыборов для ЕС и Украины.