Що отримала і що не отримала Україна від безпекової угоди з США

Україна та США підписали 10-річну безпекову угоду.

Угода, підписана на полях саміту "Групи семи" в Італії, має стати кроком на шляху до "майбутнього членства України в НАТО" та підтверджує підтримку Сполученими Штатами Києва в захисті суверенітету й територіальної цілісності.

Про те, чим стане для України ця угода, чи задовольняє вона потреби та амбіції Києва і чи можна було розраховувати на більше, читайте в колонці директорки Центру "Нова Європа" Альони Гетьманчук Краще за "Будапешт", але... До чого приведе нова спроба України стати союзником США. Далі – стислий її виклад.

За словами авторки колонки, перша гарна новина полягає в тому, що це все ж таки Угода. Американці завжди опирались тому, щоб називати будь-які двосторонні документи угодами.

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"Друга гарна новина – час підписання. А саме не "на полях" саміту НАТО у Вашингтоні, як цього початково хотіли деякі представники адміністрації Байдена, аби продати угоду як основне досягнення ювілейного євроатлантичного зібрання щодо України (про це я детально писала ще восени минулого року), а майже за місяць до саміту", – пише Альона Гетьманчук.

Вона вважає, що тепер за результатами наступного саміту НАТО Україна може розраховувати на інші "досягнення".

Звідси і наступна гарна новина, додає директорка Центру "Нова Європа", – в угоді у всілякий спосіб наголошується її проміжний характер, до набуття членства в НАТО.

"Формулювання про те, що "США підтверджують, що майбутнє України – в НАТО", – чи не найпотужніше з усіх попередніх документів", – звертає увагу авторка.

За її словами, до гарних чи відносно гарних новин можна віднести і те, що частина угоди є юридично зобовʼязуючою, а сам документ, як в ньому ж і зазначено, впродовж двох місяців буде передано в ООН для реєстрації.

Експертка підкреслює, що це перший, після Будапештського меморандуму, безпековий документ у відносинах України і США. До того ж підписаний президентами двох країн (попередні були на рівні міністрів).

"Це надає йому, звісно, особливої ваги, але й особливої вразливості у разі обрання президентом Дональда Трампа", – попереджає Альона Гетьманчук.

Далі вона перераховує новини, які можна віднести до "спірно гарних".

Директорка Центру "Нова Європа" пояснює, що йдеться не про "безпекові гарантії". Хоча, українська влада також не використовує такий термін.

За її словами, це угода не про готовність США захищати Україну, це угода про допомогу Україні захистити саму себе.

Підсумовуючи Альона Гетьманчук зазначає, що ця угода є очевидним кроком вперед у відносинах України із США та є найпотужнішою за змістом з усіх раніше підписаних двосторонніх документів.

Вона також вважає, що ця угода навряд чи допоможе Україні перемогти, але, швидше за все, допоможе підготуватися до "стримування майбутньої російської військової агресії".

"Тим паче, що й надалі залишаються питання до інтерпретації слова "перемога" нами і нашими американськими партнерами", – резюмує авторка.

Докладніше – в матеріалі Альони Гетьманчук Краще за "Будапешт", але... До чого приведе нова спроба України стати союзником США.