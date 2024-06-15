Что получила и что не получила Украина от соглашения по безопасности с США

Украина и США подписали 10-летнее соглашение по безопасности.

Соглашение, подписанное на полях саммита "Группы семи" в Италии, должно стать шагом на пути к "будущему членству Украины в НАТО" и подтверждает поддержку Соединенными Штатами Киева в защите суверенитета и территориальной целостности.

О том, чем станет для Украины это соглашение, удовлетворяет ли оно потребности и амбиции Киева и можно ли было рассчитывать на большее, читайте в колонке директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук Лучше "Будапешта", но... К чему приведет новая попытка Украины стать союзником США. Далее – краткое ее изложение.

По словам автора колонки, первая хорошая новость заключается в том, что это все же Соглашение. Американцы всегда сопротивлялись тому, чтобы называть любые двусторонние документы соглашениями.

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"Вторая хорошая новость – время подписания. А именно не "на полях" саммита НАТО в Вашингтоне, как этого изначально хотели некоторые представители администрации Байдена, чтобы продать соглашение как основное достижение юбилейного евроатлантического собрания по Украине (об этом я подробно писала еще осенью прошлого года), а почти за месяц до саммита", – пишет Алена Гетьманчук.

Она считает, что теперь по результатам следующего саммита НАТО Украина может рассчитывать на другие "достижения".

Отсюда и следующая хорошая новость, добавляет директор Центра "Новая Европа", – в соглашении всячески подчеркивается его промежуточный характер, до обретения членства в НАТО.

"Формулировка о том, что "США подтверждают, что будущее Украины – в НАТО", – едва ли не самая мощная из всех предыдущих документов", – обращает внимание автор.

По ее словам, к хорошим или относительно хорошим новостям можно отнести и то, что часть соглашения является юридически обязывающей, а сам документ, как в нем же и указано, в течение двух месяцев будет передан в ООН для регистрации.

Эксперт подчеркивает, что это первый, после Будапештского меморандума, документ по безопасности в отношениях Украины и США. К тому же подписанный президентами двух стран (предыдущие были на уровне министров).

"Это придает ему, конечно, особый вес, но и особую уязвимость в случае избрания президентом Дональда Трампа", – предупреждает Алена Гетьманчук.

Далее она перечисляет новости, которые можно отнести к "спорно хорошим".

Директор Центра "Новая Европа" объясняет, что речь идет не о "гарантиях безопасности". Хотя, украинская власть также не использует такой термин.

По ее словам, это соглашение не о готовности США защищать Украину, это соглашение о помощи Украине защитить саму себя.

Подытоживая Алена Гетьманчук отмечает, что это соглашение является очевидным шагом вперед в отношениях Украины с США и является самым мощным по содержанию из всех ранее подписанных двусторонних документов.

Она также считает, что это соглашение вряд ли поможет Украине победить, но, скорее всего, поможет подготовиться к "сдерживанию будущей российской военной агрессии".

"Тем более, что и в дальнейшем остаются вопросы к интерпретации слова "победа" нами и нашими американскими партнерами", – резюмирует автор.

Подробнее – в материале Алены Гетьманчук Лучше "Будапешта", но... К чему приведет новая попытка Украины стать союзником США.