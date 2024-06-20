FT: США заради України загальмують контракти інших держав на Patriot і ракети до них

Уряд США має намір зупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети-перехоплювачі до них до тих пір, поки Україна не матиме достатньої кількості обладнання для захисту від повітряних атак Росії.

Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на трьох осіб, які обізнані з цим рішенням, пише "Європейська правда".

Співрозмовники повідомили, що про це рішення Штати оголосять в четвер. Це відбудеться після того, як президент Джо Байден заявив минулого тижня в Італії, що він домігся зобов'язань щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони в Україну. Вони включатимуть батареї Patriot.

Байден заявив, що п'ять країн погодилися відправити Patriot та інші системи протиповітряної оборони в Україну, і що іншим країнам, які очікують поставки американських систем, доведеться зачекати, тому що "все, що у нас є, піде в Україну, поки їхні потреби не будуть задоволені".

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Говорячи поруч з президентом України Володимиром Зеленським після підписання 10-річної безпекової угоди на полях саміту G7 в Апулії, Байден додав, що Київ почне отримувати більше систем "відносно швидко".

Заява США в четвер закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і гарантує, що Україна отримає системи Patriot, необхідні для захисту міст і критично важливої інфраструктури, повідомили виданню двоє людей, обізнаних з цим рішенням.

Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутню поставку систем Patriot, є Польща, Румунія і Німеччина. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.

Напередодні повідомляли, що Сполучені Штати не зможуть поставити Швейцарії ракети до систем протиповітряної оборони Patriot у передбачувані строки, тому що віддають пріоритет у нових поставках Україні.