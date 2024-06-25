Премьер Сербии оправдывает продажу снарядов на Запад, откуда они идут в Украину

Сербский премьер-министр Милош Вучевич заявил, что Сербия не является стороной войны в Украине, хотя продает свои снаряды западным государствам, которые могут передавать их Киеву.

Об этом он сказал в комментарии AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам Вучевича, продажа сербских снарядов "не является вкладом Сербии для одной из воюющих сторон".

"Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию, США... потому что это не запрещено и не является аморальным для нас производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, также используются там, где идет война", – добавил премьер Сербии.

Реклама:

В минувшие выходные стало известно, что Сербия незаметно увеличивает продажу боеприпасов на Запад, откуда они попадают в Украину, хотя Белград не присоединился к западным санкциям против России.

По оценкам, с полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сербский экспорт боеприпасов, попавших в Украину через третьих лиц, составляет около 800 млн евро.

Сербия, союзница РФ на Балканах, неоднократно осуждала вторжение России в Украину в ООН и на других международных форумах, но отказалась присоединиться к международным санкциям против Кремля.