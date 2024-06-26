Наближений до Путіна олігарх виграв у Суді ЄС справу щодо вже нечинних санкцій

Суд ЄС з другої спроби задовольнив скаргу російського олігарха Дмитрія Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилася з рішеннями суду щодо Пумпянського та його дружини.

Суд загальної юрисдикції скасував рішення Ради ЄС від 14 вересня 2022 року щодо обмежувальних заходів у зв'язку з діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також подальші продовження цього рішення, в частині, що стосується збереження прізвища Дмитрія Пумпянського у переліку фізичних, юридичних осіб та органів, до яких застосовуються обмежувальні заходи.

Втім, суд не скасував найперше рішення Ради ЄС про санкції від 9 березня 2022 року, а також останнє рішення про продовження обмежувальних заходів від 14 березня 2024 року, згідно з яким олігарх перебуває під санкціями.

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Суд наказав Раді ЄС покрити власні витрати та сплатити витрати, понесені Пумпянським.

Аналогічне рішення ухвалене щодо дружини олігарха.

Пумпянський – власник та голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, що є постачальником російської державної енергетичної компанії "Газпром".

Він зазнав санкцій з боку Британії, ЄС та США після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Британія заявила, що мільярдер, статки якого оцінюють в 1,84 млрд фунтів стерлінгів, є одним із найближчих до Путіна олігархів.

Він вже оскаржував санкції в Суді ЄС, але зазнав невдачі.

У липні 2022 року на аукціоні продали заарештовану в Гібралтарі яхту Axioma Дмитрія Пумпянського за 37,5 млн доларів.