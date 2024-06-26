Приближенный к Путину олигарх выиграл в Суде ЕС дело об уже недействительных санкциях

Суд ЕС со второй попытки удовлетворил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской на санкции Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с решениями суда в отношении Пумпянского и его жены.

Суд общей юрисдикции отменил решение Совета ЕС от 14 сентября 2022 года относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также дальнейшие продолжения этого решения, в части, касающейся сохранения фамилии Дмитрия Пумпянского в перечне физических, юридических лиц и органов, к которым применяются ограничительные меры.

Впрочем, суд не отменил первое решение Совета ЕС о санкциях от 9 марта 2022 года, а также последнее решение о продлении ограничительных мер от 14 марта 2024 года, согласно которому олигарх находится под санкциями.

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Суд приказал Совету ЕС покрыть собственные расходы и оплатить расходы, понесенные Пумпянским.

Аналогичное решение принято и в отношении жены олигарха.

Пумпянский – владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, что является поставщиком российской государственной энергетической компании "Газпром".

Он подвергся санкциям со стороны Великобритании, ЕС и США после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Великобритания заявила, что миллиардер, состояние которого оценивается в 1,84 млрд фунтов стерлингов, является одним из ближайших к Путину олигархов.

Он уже оспаривал санкции в Суде ЕС, но потерпел неудачу.

В июле 2022 года на аукционе продали арестованную в Гибралтаре яхту Axioma российского олигарха Дмитрия Пумпянского за 37,5 млн долларов.