Суд ЄС відмовився скасовувати санкції з наближеного до Путіна олігарха

Суд ЄС відхилив скаргу російського олігарха Дмитрія Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Суді ЄС.

Суд заявив, що своїми рішеннями, винесеними 6 вересня, він залишає в силі рішення Ради ЄС, прийняті проти Пумпянського та його дружини, і залишає їхні імена в списку обмежувальних заходів.

"Хоча Дмитрій Пумпянський не брав безпосередньої участі у військовому наступі на Україну, він задіяний у секторах економіки, які становлять значне джерело доходів для уряду Російської Федерації", – заявив суд.

Всупереч твердженням Пумпянського, Суд ЄС вважає, що докази, надані Радою Євросоюзу, дозволяють зробити висновок, що включення його в санкційний список є обґрунтованим.

"Суд також зазначає, що, всупереч твердженням Дмитрія Пумпянського та його дружини, включення їхніх імен до списків не є невиправданим, свавільним і непропорційним обмеженням їхніх фундаментальних прав, які включають, серед іншого, право на повагу до приватного і сімейного життя, житла і комунікацій", – заявили у суді.

Там також зазначили, що компетентний орган держави-члена може дозволити особам, внесеним до санкційного переліку, в'їзд на територію Європейського Союзу, зокрема, з невідкладних гуманітарних міркувань.

Пумпянський – власник та голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, що є постачальником російської державної енергетичної компанії "Газпром".

Він зазнав санкцій з боку Британії, ЄС та США після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Британія заявила, що мільярдер, статки якого оцінюють в 1,84 мільярда фунтів стерлінгів, є одним із "найближчих до Путіна" олігархів.

Нагадаємо, у липні Високий суд Англії та Уельсу відхилив позов росіянина Сергєя Науменка, який вимагав скасувати постанову британського уряду про арешт його супер’яхти Phi навесні 2022 року в межах санкційного режиму.

Минулого року на аукціоні вперше продали заарештовану в Гібралтарі яхту Axioma російського олігарха Дмитрія Пумпянського за 37,5 мільйона доларів.