Оборонний бюджет Литви вперше перевищив 3% від ВВП

У Литві виділили додаткові 136 млн євро на оборону, що означає збільшення оборонного бюджету до показника у понад 3% ВВП.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у X (Twitter) Міноборони Литви.

Згідно з інфографікою, опублікованою міністерством, у 2024 році оборонний бюджет Литви досягнув 3,03% від ВВП.

"Чудові новини для безпеки Литви! Завдяки додатковим 136 мільйонам євро, затвердженим сьогодні, наш оборонний бюджет тепер становить рекордні 2,3 мільярда євро (3,03% ВВП).

Додаткові кошти дозволять прискорити реалізацію ключових проєктів для наших військових, в тому числі (для отримання) нових бойових машин піхоти і систем протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні відомства.

