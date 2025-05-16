Косово хоче скасування санкцій ЄС перед відновленням діалогу із Сербією

Президентка частково визнаного Косова Вйоса Османі закликала Європейський Союз скасувати санкції проти своєї країни перед відновленням діалогу між Приштиною і Белградом щодо нормалізації відносин.

Про це вона сказала на полях саміту Європейської політичної спільноти в Тирані у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

За словами Османі, Косово наполягає на скасуванні обмежувальних заходів ЄС, "оскільки це підриває авторитет самого Союзу".

Вона запевнила заявила, що "Косово завжди готове конструктивно брати участь" у процесі нормалізації відносин із Сербією, в якому посередником виступає ЄС.

Європейський Союз запровадив санкції проти Косова у 2023 році після ескалації напруженості в чотирьох північних муніципалітетах країни, яку спричинили місцеві вибори.

Ці санкції досі чинні, оскільки, на думку Брюсселя, Приштина не зробила достатньо для деескалації ситуації на півночі, де проживає переважно сербське населення.

Тим часом Євросоюз і далі намагається налагодити діалог між Косовом і Сербією, яка не визнає незалежності країни, що відокремилась від неї в результаті війн 1990-х років.

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