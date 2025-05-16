CNN: у Туреччині кажуть, що переговори Україна-РФ були "позитивніші, ніж очікувалося"

Переговори між Україною та Росією, які відбулися в п'ятницю у Стамбулі, минули краще, ніж очікувала турецька сторона.

Про це турецький посадовець на умовах анонімності сказав CNN, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника CNN, переговори у Стамбулі були "більш позитивними, ніж очікувалося", і сторони "не висловлювали звинувачень у бік одне одного".

Турецьке джерело підтвердило, що Росія на переговорах висунула вимогу вивести українські війська з територій, які все ще перебувають під її контролем, "в контексті обговорення питання про припинення вогню".

"У момент, коли здавалося, що ситуація зайшла в глухий кут, ми запропонували обмін військовополонених, який включатиме три категорії – дітей, цивільних осіб та солдатів. Українська сторона виходила, щоб отримати схвалення на це", – переповіло джерело CNN.

За його словами, делегація Росії "здавалася менш схильною до консультацій, ніж українська".

"Це дві сторони, які сіли за стіл переговорів, щоб обговорити дві різні речі. Але сам факт, що вони приїхали до Стамбула, можна розцінити як їхню необхідність знайти вихід із ситуації", – вважає посадовець.

Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.

За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи перебіг переговорів між російською і українською делегаціями в турецькому Стамбулі, назвав неприйнятною позицію РФ.