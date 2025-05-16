Шведського дипломата, підозрюваного у шпигунстві, знайшли мертвим
У Швеції раптом помер дипломат, якого днями затримали за підозрою у шпигунстві на користь неназваної ворожої іноземної держави.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.
Міністерство закордонних справ Швеції підтвердило, що їхній співробітник, який перебував під слідством, помер у пʼятницю вранці.
Шведська поліція проведе стандартне розслідування смерті, але, за попередніми даними, ознак насильницької смерті не було виявлено.
Особи дипломата не розкривають, але відомо, що він мав великий досвід і працював у кількох посольствах по всьому світу.
Чоловік був затриманий 13 травня Поліцією безпеки Швеції, але наступного дня його вже відпустили з-під варти.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Швеції неодноразово порушували справи за підозрою у шпигунстві, зокрема і на користь Росії.