Італія обурилась чуткам, що уряд Мерца знизив пріоритетність відносин з нею

Повідомлення ЗМІ, що німецький уряд на чолі з Фрідріхом Мерцом вирішив знизити рівень дипломатичних контактів з Італією, викликало бурхливу реакцію в Римі напередодні першого візиту нового канцлера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Німецька консервативна газета Welt повідомила в четвер, що в попередньому проєкті коаліційної угоди уряду Мерца Італія була зазначена як важливий партнер і учасник "європейської осі" поряд з Францією та Польщею.

Однак в остаточній версії угоди Рим більше в цьому контексті не згадується – за інформацією Welt, начебто на наполягання Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), коаліційного партнера Мерца.

Кілька італійських високопосадовців висловили обурення цією новиною. Приміром, міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив про "антиєвропейське рішення німецьких соціал-демократів".

Речник німецького МЗС, однак, заперечив інформацію Welt у пʼятницю, заявивши, що Італія є бажаним членом формату "Веймар плюс" (оригінальний "Веймар" складається з Німеччини, Польщі та Франції).

Заступник речника уряду Німеччини Штеффен Мейєр наголосив, що Італія є пріоритетом для Берліна і що з нею підтримуються "дуже тісні контакти" в різних форматах.

Чинна влада Італії є ідеологічно близькою до консервативного блоку ХДС/ХСС на чолі з Мерцом, який має здійснити перший на посаді канцлера візит до Рима в суботу.